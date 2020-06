Analysefirma venter rekordår for elbiler – analytiker høyner Tesla-kursmål med 33 prosent

Elbilsalget ventes å skyte fart i 2021, ledet an av Tesla, melder CNBC og viser til en ny rapport fra Cairn Energy Research Advisors.

Analysefirmaet anslår at det globale elbilsalget vil bykse 36 prosent og at det for første gang vil passere 3 millioner enheter.

«Det er uforløst etterspørsel for elektriske kjøretøyer», sier daglig leder i analysefirmaet, Sam Jaffe, ifølge CNBC.

Tesla-kursmål opp med en tredjedel

Samtidig har analytiker Dan Ives i Wedbush høynet kursmålet for Tesla-aksjen med en tredjedel, fra 600 til 800 dollar.

Ifølge MarketWatch mener han å se en bedring for elbilprodusenten, både hva gjelder etterspørsel og produksjon. En faktor her er gjenåpningen av fabrikken i Fremont i USA.

Han peker også på at den underliggende etterspørselen for Tesla Model 3 i Kina er sterk, og at mai og juni trolig blir solide måneder for elbilprodusenten.

Ives holder imidlertid fortsatt på «nøytral»-anbefalingen for Tesla-aksjen, som han har hatt i over et år.

Fredag sluttet Tesla-aksjen på 835 dollar, opp 3,6 prosent. Dermed er den opp 99,6 prosent så langt i 2020, og opp 340 prosent det seneste året.

Ser vendepunkt for elbiler

Jaffe i Cairn Energy Research Advisors mener en kombinasjon av flere faktorer vil gjøre 2021 til et vendepunkt for elbilsalget. De to viktigste faktorene vil være markedene i Europa og Kina, sier han, ifølge CNBC.

Han peker på at europeiske land har forpliktet seg til å senke CO2-utslippene og at incentivordninger for elbiler vil kunne lokke flere kjøpere.

Et eksempel er Frankrike, der president Emmanuel Macron har lansert en egen støtteordning for folk som kjøper elbil. Presidentens ambisjon er at Frankrike skal bli Europas største produsent av biler som går på ren energi.

Jaffe viser også til at både flere europeiske produsenter og Tesla utvider elbilkapasiteten, og at dette vil ha en stor effekt på bilmarkedet fra neste år.

Forøvrig estimerer Bernstein-analytiker Mark Newman at produksjonen av elbiler vil stige til minst 1,3 millioner biler, og at den kan passere 1,5 millioner, avhengig av hvordan markedet blir i år.