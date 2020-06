Elbilbonanza for Porsche

Blant de 20 mest populære bilmerkene i Norge så langt i år, finner man det tyske luksusbilmerket Porsche. Riktignok langt nede på listen, men like fullt foran folkelige merker som Subaru, Honda og Citroën. Så langt i år er det registrert 480 Porscher, mot 135 på samme tid i fjor, ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).

Det er en økning på over 250 prosent. Porsche-importør Autozentrum Sport tror de kan greie å selge opp mot 1.500 nye biler i år.

Bilregistreringen generelt er ned 30 prosent, mye på grunn av coronautbruddet, og bare i mai raste registreringene med 45,8 prosent. Mens nærmest alle andre faller, øker Porsche, som ikke bare suser forbi japanske billigmerker, men som også tar innersvingen på mer luksuriøse merker som Lexus og Jaguar.

Elbilbonanza

I likhet med Jaguar har Porsche også kommet med en elbil, og det er denne som i størst grad bidrar til det økte salget. Taycan, som den heter, har plass til fire personer, har bagasjerom bak og firehjulsdrift, men likevel ble noen kunder skuffet over plassen i bilen, innrømmer Morten Scheel. Han er sjef for Autozentrum Sport.

GULLÅR: Morten Scheel, adm. direktør hos Porsche-importøren Autozentrum Sport. Foto: Håkon Sæbø

– Det var nok noen som håpet på større bagasjerom og at hele familien fikk plass, så da er det vel en del som har valgt å vente på Porsche Cross Turismo, sier Scheel.

Bilen han refererer til er en mer familievennlig, Taycan-lignende elbil med stasjonsvognfasong. Konseptet ble vist på Genève-messen for to år siden, og er ifølge Scheel en bil mange er interessert i. Etter alt å dømme vil denne elbilen dukke opp neste år.

Går mot 1.000

Men det er i disse dager Porsches første elbil registreres i Norge, og det går virkelig unna, viser tall fra OFV. Nå ruller det i underkant av 300 Taycan-er på norske veier, men mot årets slutt blir det over 1.000, ifølge Scheel.

Ladbar: Så langt i år er det registrert 100 Porsche Cayenne, hvorav 98 er ladbare hybrider. Her en Cayenne Coupé, som også fås som hybrid. Foto: Håkon Sæbø

– Det er en kombinasjon av et avgiftssystem som oppmuntrer til å kjøpe, og et produkt som treffer veldig bra på kjerneverdiene i Porsche. Det er bilentusiaster som kjøper Taycan, mener Porsche-sjefen.

Han skyter inn at alle biler de nå registrerer, som dukker opp i OFVs statistikk, er biler som ble kontraktsfestet i fjor.

I likhet med flere andre norske bilimportører, så Porsche seg nødt til å øke prisene på grunn av den dramatiske valutasituasjonen. Den svake kronen har presset opp Taycan-prisen, noe Scheel mener kundene har møtt med forståelse.

– Prisøkningen varierer litt fra modell til modell. Den mest populære Taycan-modellen er 4S, som økte med 5 prosent, sier importørsjefen.

Vi forventet et greit 911-salg, så vi bestilte inn en del biler til sesongen Morten Scheel, Autozentrum Sport

Taycan 4S er den rimeligste utgaven, med en startpris på 959.900 kroner. Motoreffekten ligger på 530 hestekrefter, og 0 til 100 kilometer i timen skal ifølge produsenten gå unna på 4,0 sekunder.

Over 2 millioner

Det er imidlertid ikke bare Taycan som får høyere pris. Økning blir det også for sportsbilen 911, som i tillegg får økt engangsavgift. Her øker prisen totalt med om lag 130.000 kroner, men det er et lyspunkt.

Scheel mener Autozentrum Sport forutså avgiftsendringen, og skaffet seg derfor biler til lager.

– Vi forventet et greit 911-salg, så vi bestilte inn en del biler til sesongen. De er kjøpt inn til gammel pris og blir solgt ut til gammel pris, noe som har vært et kjøpsutløsende element, sier han.

Porsche 911-registreringen i Norge har økt med 13 prosent så langt i år, ifølge OFV, og antallet nyregistrerte 911-er ligger på 43 nå, mot 38 på samme tid i fjor.

PRISEN ØKER: Porsche-importøren har tatt inn biler til lager på grunn av økt avgift. Her en Porsche 911 4S Cabriolet. Foto: Håkon Sæbø

Etter sigende er det stadig noen lagerbiler igjen, av den mest populære modellen 911 4S med firehjulsdrift og 450 hestekrefter. En slik lagerbil koster cirka 2,2 millioner kroner, noe som ifølge Scheel ikke er noe problem for kundene – selv i krisetid.

– Det er to effekter som drar i hver sin retning. Økonomisk nedtur drar markedet ned, men det at vi må feriere i Norge og ikke får brukt penger på så mye annet, gjør at bilkjøring som aktivitet blir mer aktuelt, sier Porsche-sjefen.

Leveringsproblemer

Siden det er høyaktuelt å kjøre bil i Norge i sommer fremfor å fly utenlands, er det ekstra sårt at Porsche er forsinket med Taycan-produksjonen. Årsaken er coronautbruddet.

– Det vi sliter med, som vi er veldig lei oss for at vi ikke kan ikke svare på, er når vi konkret kan levere bilene, forteller Scheel.

Alle Porsches fabrikker er startet opp, men det er logistikken rundt deletilgang som skaper flaskehalser, og det er ifølge Scheel usikkert hvor hurtig fabrikkene kan få opp produksjonstakten.

– Det er en del kunder som burde få bil til sommeren, der vi ikke kan garantere det. Jeg forstår godt at det er frustrerende når man ønsker seg bil til sommeren, og det er vondt å ikke kunne gi en skikkelig beskjed, sier Scheel.

Flere elbiler på vei

I tillegg til nevnte Cross Turismo, som antagelig vil få et mindre eksotisk navn når den endelige produksjonsutgaven blir presentert, ventes det en elektrisk utgave av SUV-en Macan. Uttalelser fra Porsche i Tyskland peker mot at den kommende elektriske SUV-en skal baseres på samme tekniske plattform som Taycan, den såkalte «Premium Platform Electric», (PPE).

Det betyr at elektriske Macan ikke blir en pyntet Audi e-tron, men snarere en potensielt meget sportslig el-SUV med opp mot 700 hestekrefter, spekuleres det i.

Høyere volum

Med flere elektriske modeller på markedet, er det grunn til å tro at det blir et større volum for Porsche i årene som kommer. Regnskapet for importselskapet Autozentrum Sport er ikke klart, men Scheel antyder et betydelig svakere resultat enn i 2018.

– Resultatet gikk betydelig ned i 2019, og det handler om litt mindre volum på nybil, betydelige investeringer og at en vesentlig del av salgsjobben på Taycan ble ført i fjor, sier Scheel.

I tillegg til ti fullverdige utsalgssteder i Norge, er det også dukket opp to litt enklere visningsrom – ett i Fredrikstad som betjenes av Porsche-forretningen i Son, og ett i Bergen sentrum som styres av butikken utenfor sentrum.

Scheel forteller om totale investeringer i hundremillionersklassen, blant annet med ny butikk på Billingstad i Asker. På Ryen i Oslo utvides forretningen kraftig, hvor brukte biler flyttes opp fra kjellerlokalet. Dette skal ifølge Scheel koste titalls millioner og skal gjøre forretningen klar for bølgen av elbiler som forhåpentligvis kommer.