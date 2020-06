Aston Martin skal kutte 500 stillinger

Bilprodusenten Aston Martin planlegger å kutte 500 jobber, skriver Financial Times. Årsaken er at Aston Martin har opplevd at salget faller kraftig under coronakrisen - i likhet med bilbransjen for øvrig. Spesielt har salget gått ned for sportsbilene.

Aston Martin forklarer at de må gjennom en omstilling for å bedre strukturen. Prosessen rundt nedskjæringene skal skje innen kort tid.

Aston Martin tapte 118,9 millioner pund før skatt i første kvartal i år. Det tilsvarer nær 1,5 milliarder kroner etter vekslingskursen da kvartalsrapporten kom i midten av mai. Til sammenligning gikk Aston Martin med et underskudd før skatt på 17,3 millioner pund i første kvartal 2019.