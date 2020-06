Bilkonsernet reddet av årets tre første måneder

Petter Hellman, konsernsjef for Møller Mobility Group.

Petter Hellman, konsernsjef for Møller Mobility Group. Foto: Kilian Munch

Møller Mobility Groups rapport for første tertial viser at 2020 startet med tre meget sterke månedsresultater fra januar til mars, før konsernet ble kraftig påvirket av coronakrisen fra midten av mars, melder selskapet torsdag.

Selv med fortsatt høy omsetning i servicemarkedet førte blant annet stengte fabrikker og redusert nybilsalg til en kraftig svekkelse av resultatet i april.

Konsernet leverte uansett positive tall og hadde driftsinntekter på 10,9 mrd. kroner i årets første tertial. Resultatet etter skatt styrket seg fra samme periode i fjor og endte på 322 mill. kroner, mot 314 mill.

– Fjoråret var svært solid for Møller Mobility Group, starten på 2020 det samme. Slikt sett var vi i en relativt trygg og privilegert situasjon da coronakrisen, rundt midten av mars, også traff vår virksomhet direkte, sier Petter Hellman, konsernsjef for Møller Mobility Group.

Tilpasser seg fremtiden

Hellman opplyser at selskapet har god kontroll på den uvanlige situasjonen og at strategiarbeidet er mer langsiktig nå enn for en kort stund tilbake.

Nå fortsetter arbeidet med å forberede selskapet på de dyptgående teknologi- og samfunnsendringene som vil påvirker bilbransjen.

– Endring er noe vi allerede er vant med, og det er noe hele bransjen vår må forberede seg på fremover. Vi har jobbet lenge med å ruste oss for fremtiden. Den jobben er like viktig som før, men er blitt mer prekær med coronasituasjonen, som både forsterker og forserer behovet for endring, sier Hellman.