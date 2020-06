Bentley nedbemanner

Bentley Motors, som siden 1998 har vært del av Volkswagen-gruppen, meldte på fredag at bemanningen i Storbritannia skal reduseres med opptil 1.000 personer – tilsvarende rundt en firedel av de ansatte.

I første omgang dreier det seg om at medarbeiderne frivillig forlater sine stillinger, men ledelsen utelukker ikke «fremtidige tvungne oppsigelser».

Størrelsen på sluttpakkene som nå tilbys avhenger av alder, antall år i stillingen og dagens lønn.

Store underskudd

Luksusbilprodusenten leverte et driftsresultat på 65 millioner euro i fjor, men tapte hele 288 millioner euro i 2019.

I de seneste månedene har coronaviruset rammet etterspørselen: I april ble det solgt 65 prosent færre Bentleyer, Bugattier og Lamborghinier i Europa, ifølge Den europeiske bilprodusentforeningen.

Også i USA, et av Bentleys største markeder, har omsetningen stupt.

«Nødvendig grep»

«Å tape kolleger er ikke noe vi tar lett på, men dette er et nødvendig grep for å sikre arbeidsplassene for det store flertallet som fortsetter, samt for å levere en bærekraftig forretningsmodell,» forklarer adm. direktør Adrian Hallmark i en pressemelding.

Han tilføyde at nedbemanningen ikke skyldes covid-19, men at virusutbruddet har fremskyndet grepet.

For øvrig har Bentley eksistert som bilmerke siden 1919. Dagens fem modeller – Continental, Flying Spur, Mulsanne, Bentayga og Mulliner – koster opptil 1,5 millioner britiske pund, ekskludert avgifter og tilleggsutstyr. Beløpet tilsvarer 17,6 millioner kroner.