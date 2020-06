Rollebytte i Volkswagen etter skuffende salg og intern uro

GÅR AV OG FORTSETTER Herbert Diess slutter som adm. direktør for Volkswagen, men fortsetter som konsernsjef for Volkswagen Group.

GÅR AV OG FORTSETTER Herbert Diess slutter som adm. direktør for Volkswagen, men fortsetter som konsernsjef for Volkswagen Group. Foto: Ivar Engerud

Styret i Volkswagen Group har bestemt seg for å gjøre litt endringer i ledelsen. Herbert Diess, som er adm. direktør i konsernet, som inkluderer blant annet VW, Audi, Porsche, Lamborghini og Bentley, vil gå av som sjef for VW-merket. Ralf Brandstätter tiltrer som adm. direktør for Volkswagen-merket fra 1. juli, skriver Wall Street Journal.

Større frihet

I en uttalelse fra VW-styret heter det at Diess går av som sjef for merket VW for å kunne ha større frihet til sine oppgaver som konsernsjef for hele Volkswagen Group.

Endringene kommer etter den mislykkede lanseringen av VW Golf 8 i vår og etter at det har kommet stadig mer kritikk fra arbeidstakerforeninger mot Diess de seneste ukene.

PROBLEMER: Volkswagen har fortsatt utfordringer med å få alt det tekniske til å fungere optimalt i storsatsingen deres ID.3 Foto: Volkswagen

Tekniske problemer

Ifølge Wall Street Journal er ikke Diess' stilling som konsernsjef truet, men han trenger han trenger å forbedre det kjølige forholdet som har utviklet seg til selskapets arbeidstakerforeninger og fikse problemene som har fulgt lanseringen av selskapets to viktigste produkter.

Volkswagen har slitt med både sin kommende ID.3 og den åttende generasjonen av Golf. I tillegg til noen programvarefeil, har Golfen slitt med svakt salg, og noen av ID.3s grunnleggende programvarefunksjoner fungerer fortsatt ikke, noe som skaper bekymring blant Volkswagen-aksjonærer.