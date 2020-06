BMWs nye el-SUV er snart på markedet

Flere bilprodusenter har merket konsekvensene av Covid-19 og etterspørselen gikk kraftig ned etter at flere land bestemte seg for å stenge ned. BMW har også fått merke den anstrengte situasjonen og sjefen for det bayerske bilmerket, Oliver Zipse, uttalte forrige måned at det ville ta lang tid før markedet var tilbake til normalen.

Produksjonsstans og stengte fabrikkdører ser uansett ikke ut til å ramme BMWs kommende elektriske flaggskip, nemlig BMW iX3.

El-modellen er ferdig homologert og BMW Brilliance-fabrikken i Shenyang i Kina vil starte produksjonen for fullt senere i sommer. BMW Brilliance er et joint venture-selskap grunnlagt i 2003 av BMW og Brilliance China Automotive. Fabrikkene kan produsere inntil 450.000 biler pr. år, og flere BMW-modeller har rullet ut dørene de senere årene.

Modellen er basert på dagens BMW X3 med tradisjonell og hybrid drivlinje. Den elektriske utgaven får en rekkevidde på over 440 kilometer (målt etter WLTP-metoden), fra et batteri med 74 kWt nettokapasitet.

OGSÅ SOM HYBRID: BMW X3 xDrive30e plugg-inn-hybrid. Foto: Håkon Sæbø

Betydelig testing

BMW har kjørt omfattende testing av den nye modellen og for første gang har den foregått i Europa og Kina samtidig.

Modellen har vært igjennom 340 timer med ulike tester og kjørt over 7.700 kilometer over en intensiv tidsperiode. Dermed kunne homolegeringen ferdigstilles på fire uker.

Forberedelsene inn mot serieproduksjon har imidlertidig tatt tid og BMW har siden midten av fjoråret produsert over 200 førproduksjons-biler. De har blitt brukt til testing, utvikling og kontinuerlige justeringer.

De første eksemplarene av BMW iX3 skal etter planen leveres til kunder i slutten av året og blir selskapets andre rene elbil ved siden av BMW i3.