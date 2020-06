Nikola-sjef: – Det er virkelig en ekte truck

Etter at Nikola ble notert på Nasdaq-børsen for litt under to uker siden gjennom å fusjonere med børsnoterte VectoIQ, har selskapet fått mye oppmerksomhet.

Første handelsdag stengte aksjen på 33,75 dollar, noe som var utgangspunktet for videre oppgang.

På kun noen dager steg Nikola-aksjen til sitt høyeste på 79,73 dollar 9. juni. Selv om aksjen har falt de siste dagene, er den fremdeles opp 517,0 prosent hittil i år. Det har ført til at konsernsjef i Nikola, Trevor Milton, har blitt milliardær etter børsdebuten.

Ifølge CNBC mener Milton at deres truck, Badger, vil konkurrere med Fords F-150.

«Det er virkelig en ekte truck som amerikanere er vant til. Den er på størrelse med en F-150. Den brukes til jobb. Den har alle dører for en familie. Du kan sette bilseter i den. Du kan legge en firehjuling på bakdelen», sa Milton ifølge CNBC.

Samtidig forklarer han at reservasjoner vil koste mellom 250 og 5.000 dollar, mens bilen vil koste mellom 60.000 og 90.000 dollar. Han erkjenner ifølge CNBC at den er betydelig dyrere enn Tesla sin Cybertruck.

Tirsdag faller Nikola-aksjen 7,3 prosent til 63,2 dollar.