Nikola-sjefen saksøker Bloomberg etter påstått løgn

Trevor Milton, Nikola-gründer og nå styreleder i selskapet, skal ha overdrevet kapasiteten til selskapets nye elektriske lastebiler, ifølge Bloomberg.

Milton blir anklaget for å ha løyet om egenskapene til deres nye el-lastebil, Nikola One, men nå truer Nikola-sjefen med søksmål av både Bloomberg og journalisten som har rullet opp saken.

– Dette er tydelig gjort med den hensikt å feilaktig skade Nikola ved å bruke falsk informasjon og konstruere en skamløs sak, sier Britton M. Worthen, Nikolas sjefsadvokat.

Feilaktig informasjon

Nikola One er en prototype på en hybridlastebil som bruker elektrisitet og hydrogen som brensel. Selskapet har uttalt at nyvinningen er «fungerende og fullt operasjonell».

Bloomberg mener imidlertid at den ikke er det. Mange komponenter var borte fra prototypen, og ekspertene reagerer på at mange essensielle deler i motoren ikke var til stede.

– Det var ingen brenselceller i lastebilen, som er avgjørende for om kjøretøy skal bevege seg eller ikke. Lastebilen kunne ikke bevege seg, sier Ed Ludlow i Bloomberg.

Milton sa i dag til Bloomberg at han ikke har forsøkt å lure noen, men at det er en fungerende, operasjonell lastebil.

– Jeg har heller aldri sagt at det var brenselceller i lastebilen, sier Milton.

Motorkomponentene skal ifølge Nikola ha blitt fjernet av sikkerhetsgrunner.

– I realiteten viser det seg at Nikola har satt lastebilen på toppen av en bakke og latt lastebilen rulle ned for å få det til å se ut som at bilen beveger seg, sier Ludlow.

Trenger hydrogennettverk

Nikola har for alvor tatt opp kampen mot Tesla, spesielt når det gjelder elektriske pick-ups og elektriske lastebiler.

Nikolas fokusområde er nå først og fremst på Nikola Badger som er en helelektrisk pick-up. Dette er et samarbeid med CNS Adventures i Tyskland, og bilen er allerede bygget.

Etter dette vil selskapet fokusere på å bygge en fabrikk i Arizona der de skal bygge Nikola One, men dette skal ikke skje før rundt 2023.

– Fram mot dette vil selskapet fokusere på å utvide sitt hydrogennettverk for å bygge hydrogenstasjoner både i USA og ellers i verden, sier Ludlow.

