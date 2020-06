Nytt kraftig fall i bilsalget etter corona – ferieplaner, Kina og krisepakker gir håp om bedring

Europeiske ACEA, organisasjonen for europeiske bilprodusenter, meldte denne uken om nok et kraftig fall i bilsalget i Europa som følge av coronapandemien.

Totalt 623.812 biler ble solgt i løpet av mai, 56,8 prosent færre enn i mai i fjor. Tallet omfatter EU, Efta-landene – inkludert Norge – og Storbritannia.

Nedgangen er imidlertid vesentlig mindre enn i måneden før, noe som kan tyde på at de verste coronaeffektene er forbi. En medvirkende faktor er at land har begynt å gjenåpne etter virusutbruddet, noe som også viser seg blant bilforhandlerne.

Nesten halvering hittil

I april var salgsnedgangen i EU, Efta og UK på hele 78,3 prosent.

I mars var nedgangen på 51,8 prosent. I februar sank salget 7,2 prosent.

Samlet så langt i 2020 er det europeiske bilsalget ned 42,8 prosent, til 3,97 millioner biler, ifølge ACEA.

Ferie, Kina og incentiver

Ifølge Bloomberg Intelligence estimeres det at årets totale bilsalg i Europa vil bli 20 prosent svakere enn fjorårets.

Foruten ytterligere lettelser på smittevernstiltak og restriksjoner, vil et mulig lyspunkt for bransjen også være at flere vil velge bilen fremfor flyet når sommerferien nå starter, skriver Bloomberg.

Et annet positivt tegn kommer fra Kina, et stadig viktigere marked for de europeiske bilprodusentene. Det kinesiske bilsalget viste i mai den første økningen på nesten et år.

I tillegg kommer incentivordninger som innføres rundt om i Europa, som også kan bidra. Blant annet har Spania lansert en egen krisepakke på 3,75 milliarder euro for landets bilbransje, mens Frankrike har lansert en lignende pakke til 8 milliarder euro. Tyskland har lansert en bredere støttepakke som inkluderer momskutt og elbilsubsidiering.

Store fall i store markeder

I Spania var salget ned 72,7 prosent i mai, etter et fall på hele 96,5 prosent i april og nedgang på 69,3 prosent i mars.

HALVERING: For VW-merkene Volkswagen og Skoda gikk salget i mai ned henholdsvis 57,0 og 53,9 prosent i Europa. Foto: Håkon Sæbø

I Tyskland var salget ned 49,5 prosent i mai, og ned 61,1 prosent i april, mens det falt 37,7 prosent i mars.

Frankrike hadde en nedgang på 50,3 prosent i mai, og fall på 88,8 prosent i april og 72,2 prosent i mars.

Til sammenligning er salget i Norge målt ned 39,0 prosent i mai, ned 34,0 prosent i april og ned 32,2 prosent i mars.

Halvering for markedsleder

Blant bilprodusentene er det ingen som har sluppet unna den tunge utviklingen coronapandemien har forårsaket.

Europas markedsleder, Volkswagen-gruppen, hadde et fall på 56,7 prosent til 155.772 biler i mai. Salget hittil i 2020 er ned 38,4 prosent, inkludert merker som Audi, Skoda og Porsche.

Franske PSA, som inkluderer Peugeot, Citroën og Opel/Vauxhall, så salget falle 59,7 prosent i mai. Det er ned 48,7 prosent hittil i år, i Europa, Efta og Storbritannia.

Renault-konsernet, Hyundai, BMW-gruppen, Daimler-konsernet med Mercedes-Benz, japanske Toyota og Fiat Chrysler opplevde alle nedganger på mer enn 50 prosent i mai. For Ford, Nissan, Mazda og Honda var salget ned med mer enn 60 prosent – det samme gjelder Jaguar Land Rover.