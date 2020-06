– Investorene undervurderer Teslas konkurransefortrinn

VISES FREM: Tesla vises frem på et showroom på et kjøpesenter i Wuhan, der coronaviruset stammer fra.

VISES FREM: Tesla vises frem på et showroom på et kjøpesenter i Wuhan, der coronaviruset stammer fra. Foto: NTB Scanpix

Tesla har nylig brutt batteriterskelen på 400 miles, eller 643,7 kilometer, skriver Benzinga. Det betyr at den nærmeste konkurrenten er 100 miles, eller 160,9 kilometer bak.

Konkurransefortrinn

«Vi tror Tesla har et konkurransefortrinn i batterier, som investorene undervurderer. I fremtiden forventer vi at fordelen vil utvide seg», skrev Gene Munster i Loup Ventures, ifølge Benzinga.

Samtidig peker han på at det største konkurransefortrinnet er at «syklustidene for produktdesign reduseres, noe som gir raskere innovasjonstakt», noe Munster mener er Teslas sentrale konkurrerende vollgrav.

Kuttet prisene

I slutten av mai justerte Tesla prisene for å fange opp noe av bortgangen i etterspørselen etter biler rundt om i verden.

Teslas Model S ble redusert til 74.990 dollar, fra 79.990 dollar. Prisen på Model X SUV ble kuttet fra 84.990 til 79.990 dollar. Tesla Model 3s prising gikk ned fra 39.990 til 37.990 dollar.

Tesla-aksjen har hoppet 139,3 prosent hittil i år, noe som gjør at markedsverdien har steget til enorme 185,6 milliarder dollar. I norske kroner tilsvarer det 1,8 billioner.