Ford-topp vil revolusjonere bransjen på 10 år

Graham Hoare, styreleder i Ford i Storbritannia, mener bilbransjen må gå sammen og samarbeide for å få fortgang i utviklingen av elektriske kjøretøy, melder Autocar.

Hoare mener det må bli flere samarbeidsplattformer, som Ford og Volkswagens delte elektriske- og autonome-prosjekt.

– Vi prøver å gjøre om ti år det bransjen har gjort på 100 år, så investeringsvolumet må opp, sier Hoare.

Enorme beløp

– Ford vil bruke omtrent 11,5 milliarder dollar over en periode på tre og et halvt år for å introdusere ny el-teknologi til hele flåten. Vi trenger å samarbeide, og jeg tror mange andre selskaper er i samme sted, sier styrelederen.

Selskapet skal etter hvert levere de hel-elektriske SUVene Mustang Mach E og Kuga til kundene, og styrelederen vil ha flere modeller over på strøm.

– Det er ikke bra at vi har en enkelt løsning, eller en enkelt modell, som er elektrifisert. Vi må finne løsninger på tvers av hele porteføljen, fortsetter han.

Flere bilprodusenter har inngått delte utviklingsprosjekter som del av elektrifiseringsstrategier. Toyota og Suzuki har investert i hverandres virksomhet for å oppnå felles el-vekst, mens den kinesiske bilgiganten Geely har inngått et 50:50 joint venture med Mercedes for å bygge elbiler i Kina under Smart-merket.