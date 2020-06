Toyota har investert nærmere 300 mill. dollar i Uber

KJØRER RUNDT: Toyota eier over 10 mill. aksjer i Uber.

KJØRER RUNDT: Toyota eier over 10 mill. aksjer i Uber. Foto: dreamstime

Den japanske bilprodusenten Toyota holder en andel på 293 millioner dollar i Uber, som tilsvarer 2,8 mrd. norske kroner, melder Reuters.

Toyota eier dermed 10,25 millioner aksjer i selskapet per 31. mars, som er rundt 0,6 prosent av aksjene i transportselskapet.

Formålet med eierandelen er å ekspandere til nye mobilitetsområder og å kunne dra nytte av teknologiløsninger.

Kjøp og salg

Toyota har også kjøpt en andel av rivalen Suzuki Motors etter at de to selskapene inngikk et tettere samarbeid om kjøretøy med lavere utslipp.

Bilprodusenten har samtidig solgt eierandeler i OSG Corporation, Nippon Steel Corporation, samt en speilprodusent.

Selskapet har for tiden en interesse i 174 firmaer, inkludert 65 børsnoterte selskaper, sammenlignet med 200 firmaer i 2015, hvorav 80 var børsnoterte selskaper.