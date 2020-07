Egil Stenshagen kjøper seg inn i programvareselskapet BUS

Programvareselskapet BUS AS har drevet med bunnsolide marginer i flere år, og tjente i fjor 20,45 millioner kroner av en omsetning på 35,7 millioner kroner.

Året før fikk selskapet et resultat før skatt på 16,7 millioner etter inntekter på nærmere 32 millioner kroner.

Stenshagen tar 30 prosent

I en pressemelding torsdag kommer det frem at Stenshagen Invest kjøper seg inn i selskapet. Det samme gjør Peanth AS (Jarle Berg) og Cigalep AS (Jo Lunder).

Stenshagen Invest tar ifølge bilnytt.no en eierandel på 30 prosent, mens Lunder og Berg tar samlet fem prosent av selskapet.

Jaeck-familien øker sin eierandel fra 58 til 65 prosent.

– Vi har fulgt BUS lenge, og når Jaeck-familien fortalte meg at det var aksjer til salgs syntes vi det var interessant, sier Stenshagen selv til nettstedet.

Lunder inn som styreleder

Lunder, som fra før er styremedlem i Stenshagen Invest, går inn som styreleder i BUS.

– Vi ønsker å være med på å hjelpe selskapet til videre vekst i markeder utenfor Norge, sier han i en kommentar.

BUS så dagens lys i 1991, og leverer blant annet dataløsninger for PKK, innbyttetaksering og kvalitetskontroll.

– Med de nye eierne med på laget styrker vi vår posisjon i bransjen, sier daglig leder Henrik Jaeck i en kommentar.