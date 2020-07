Britisk bilproduksjon stupte 95 prosent

Den britiske bilproduksjonen raste 95,4 prosent i mai år-til-år, ifølge Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT), melder Autocar fredag.

Det tilsvarer et produksjonsvolum på kun 5.321 biler.

Produksjonssvikten er likevel en forbedring fra april da salget gikk ned hele 99,7 prosent. Den enorme nedgangen i april skyldtes i stor grad stengte fabrikker på grunn av corona.

Etterspørselsvikt

To tredjedeler av fabrikkene i Storbritannia er nå oppe og går igjen etter at omtrent alle stengte dørene når viruspandemien slo til for fullt i midten av mars. Det er likevel begrenset produksjon ved flere av fabrikkene.

Det er ikke bare sosial distansering og smitteverntiltak som hindrer full produksjon ved fabrikkene. Etterspørselen etter biler lar også vente på seg.

– Vi stengte dørene tidlig, og vi startet opp igjen tidlig. I løpet av tre til fire uker bør vi være på opptil 100 prosent produksjonskapasitet, men i dag er vi bare 50 prosent av normal kapasitet, sier Adrian Hallmark, adm. direktør i Bentley.

I mai ble 4.260 biler eksportert, og siden de engelske utstillingslokalene ikke gjenåpnet før 1. juni, ble kun 1.054 modeller levert til innenlandske kjøpere.

Skremmende 2020-tall

Hittil i år har bilprodusentene i Storbritannia produsert 324.763 biler, som er en nedgang på 41,7 prosent fra 2019.

Produksjonsnedgangen tilsvarer 230.000 biler.

– Tallene for mai er enda et bevis på hvorfor den britiske industrien, som sine globale konkurrenter, trenger dedikert støtte for å få til en vellykket omstart. Statens bistand så langt har vært viktig for å holde mange virksomheter flytende, men jobben er ikke gjort. Tiltak for å øke kontantstrømmen, inkludert ytterligere og skreddersydde finansieringsordninger og skattelette vil gi umiddelbare resultater når likviditeten er dårlig, sier Mike Hawes, adm. direktør i SMMT.