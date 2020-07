Aston Martin jakter frisk kapital

Aston Martin vil utstede nye aksjer til en verdi av inntil 20 prosent av eksisterende egenkapital, melder Reuters fredag.

Den nye eieren, Yew Tree, vil hente 25 prosent av tilbudet, mens den tidligere hovedaksjonæren Prestige Motors, som jevnlig har redusert eierandelen i selskapet, planlegger å hente ca. 8 prosent av tilbudet.

Den britiske bilprodusenten, som i mai led et stort tap i første kvartal etter at salget falt med nesten en tredjedel, sier også at detaljhandelen og grossistene forventes å falle ytterligere i andre kvartal sammenlignet med det første.

Knallharde prioriteringer

Selskapet har kuttet i arbeidsplasser, samt effektivisert driften, og det forsøker å bringe kostnadsgrunnlaget i tråd med målet om å redusere produksjonsnivået.

– Vi gjør veldig gode fremskritt med den første prioriteringen, nemlig å re-balansere tilbud og etterspørsel og ved å justere aksjekapitalen når vi nullstiller virksomheten og gjenoppretter eksklusiviteten, sier styreleder Lawrence Stroll.

Stroll er en kanadisk milliardær som tok over rollen som styreleder tidligere i år etter å inntatt en eierandel på 20 prosent i sportsbilprodusenten.

Aston Martin, som er kjent for å være James Bonds valgte bilprodusent, melder også at det hadde fått godkjenning for et lån fra Coronavirus Large Business Interruption Loan Scheme (CLBILS) på 20 millioner pund, melder Reuters.