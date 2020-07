Bilmessen i Genève avlyses også i 2021 – nå vil arrangørene selge alt

Arrangørene av den årlige bilmessen i Genève, Europas viktigste bilmesse og det største offentlige arrangementet i Sveits, har besluttet at det heller ikke i 2021 blir noe av arrangementet.

Videre vil de nå selge arrangementet, fremgår det av en melding.

Det er stiftelsen Salon International de l'Automobiles komité og råd som organiserer Genève-messen.

Det skal være en foretrukket løsning at arrangementet overtas av Palexpo, konferansesenteret der bilmessen arrangeres årlig.

2020: Årets utgave av bilmessen i Genève ble avlyst som følge av coronavirusutbruddet. Her fra Mercedes-Benz' stand. Foto: Bloomberg

Messen samler i mars hvert år store deler av bilbransjen og har vært svært viktig for mange bilmerker. I fjor hadde den 600.000 besøkende.

I år derimot, måtte messen avlyses på grunn av coronavirusutbruddet. Før smittevernstiltak fra sveitsiske myndigheter førte til avlysningen, hadde bilprodusenter allerede varslet at de ville sende færre folk enn vanlig til messen.

Flertall vil ikke neste år

De finansielle konsekvensene av årets avlysning trekkes nå frem som en viktig faktor bak de seneste beslutningene.

Det vises dessuten til at en majoritet av messeutstillere som har deltatt i en undersøkelse, sier de sannsynligvis ikke ville deltatt på Genève-messen i 2021, men heller i 2022.

Arrangørene viser også til hele bilbransjens utfordringer med coronapandemien nå, og at det er langt fra sikkert at helsesituasjonen til våren vil tillate at arrangementer som trekker over 600.000 besøkende og 10.000 journalister, kan bli avholdt.

Godtar ikke lånevilkår

Arrangørene har forøvrig søkt om finansiell støtte fra myndighetene i kantonen Genève på grunn av tapene knyttet til årets avlysning, men også til å finansiere forberedelser for en ny messe.

Tapene er estimert til 11 millioner sveitsiske franc, rundt 112 millioner kroner etter dagens vekslingskurs.

Et lånetilbud på 16,8 millioner franc fra myndighetene er imidlertid blitt avslått av arrangørene, da de ikke kan gå med på vilkår som inkluderer at det skal bli arrangert ny bilmesse i Genève i mars 2021.

Ifølge messens arrangører har messen en økonomisk effekt på kantonen Genève på rundt 200 millioner franc hvert år. Det tilsvarer drøyt 2 milliarder kroner.