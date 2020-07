Kraftig skrape i lakken for nybilsalget, men akselerert bruktbilsalg

Årets første halvår har vært veldig spesielt, også for bilbransjen. Året startet godt, men det snudde fort for nybilsalget i mars og det har forsterket seg ytterligere i juni, viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

I juni ble det registrert 11.443 nye personbiler, 3.909 færre enn i juni 2019, en nedgang på 25,5 prosent.

Nye nullutslippsbiler hadde en markedsandel på 44,1 prosent i juni, 31,6 prosent valgte en hybrid modell, mens 24,3 prosent kjøpte en bil med vanlig forbrenningsmotor.

Oppgang for bruktbil

Det kan virke som om trenden ved å kjøpe brukt også har nådd bilbransjen.

Bruktbilsalget økte med hele 27,3 prosent i juni 2020 i forhold til samme periode i fjor. År-til-år var økningen på 2,7 prosent i 2020 i forhold til 2019.

Det ble gjennomført 54.746 eierskifter i juni, noe som er historisk høyt. Samtidig ble det foretatt 240.140 omregistreringer i første halvår, som gir historisk halvårsrekord.

Hittil i år har både nye og brukte biler med kun bensinmotor en markedsandel på 10,4 prosent, kun diesel har en andel på 11,3 prosent, hybrid løsning har en andel på 30,2 prosent og nullutslippsbiler (el og hydrogen) oppnådde en markedsandel på 48,1 prosent.

Volkswagen er fortsatt størst

Volkswagen har registrert flest biler i årets første halvår med 1.367 personbiler. På plassen bak følger noe overraskende Volvo med 1.266 biler. Den siste pallplassen tar Toyota med 913 registrerte biler.

For Volkswagen dro Golf opp salgstallene med 724 biler (hvorav 707 var elektriske). For Volvos del var det hybridutgaven av den lille SUVen XC40 som trakk godt.

Det er uansett en modell fra Ingolstadt som troner på modelltoppen, og det er Audi e-tron som har hatt en salgsvekst på 147,2 prosent i år.