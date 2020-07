Analytiker: – Tesla-aksjen kan nå 2.000 dollar

KAN SMILE: Elon Musk og Tesla leverte et godt kvartal. Det liker investorene.

Tesla-aksjen økte 26 prosent denne uken – først etter positive kvartalsestimater og deretter etter at selskapet overgikk estimatene markant.

Det var estimert at Tesla skulle selge rundt 70.000 biler i andre kvartal, men selskapet gikk hen og leverte hele 90.650 Teslaer verden over.

Sammenlignet med fjoråret er det 5 prosent dårligere, men i forhold til andre bilprodusenter som melder om 30 prosent fall fra samme periode, er tallene overbevisende.

Resultatet sendte aksjen opp 8 prosent siste handelsdag før 4th of July på torsdag, og endte dermed på all time high-kurs på 1208,66 dollar.

En analytiker mener imidlertid at Tesla-aksjen kan nå 2.000 dollar, hvis alt går etter planen.

Potensial i Kina

Den ekstreme øknigen på ytterligere 66 prosent de neste 12 månedene virker utopisk. Hittil i år har aksjen klatret elektriske 189 prosent, drevet av en markant oppgang i tech-sektoren. Til sammenligning har teknologiindeksen Nasdaq har økt 18,4 prosent i år.

Dan Ives, analytiker i Wedbush, skrev i en rapport tidligere denne uken at Teslas Model 3 og den nye ikke-lanserte Model Y, møter enorm etterspørsel i Kina. Kina-salgene kan bidra til å sende aksjen ytterligere opp.

«Kina er en stråle av lys for Tesla i et mørkt globalt bilde», skrev Ives i rapporten, og antyder at Tesla-aksjen kan klatre ytterligere 3-400 dollar på grunn av etterspørselen.

I beste fall

Det er imidlertid et forbehold: Ives' offisielle kursmål på Tesla er 1.250 dollar, bare skarve 42 dollar opp fra dagens kurs. Målet om 2.000 dollar per aksje kan inntreffe hvis alt går rett for Elon Musk.

Med en aksjepris på 2.000 dollar per aksje vil markedsverdien av Tesla komme på rundt 370 milliarder dollar, eller over 3.500 milliarder norske kroner.

Til og med en slik astronomisk verdi overgås av hele åtte andre selskaper. Apple, Microsoft, Amazon, Google owner Alphabet, Facebook, Warren Buffett's Berkshire Hathaway, Visa og Johnson & Johnson.

40 prosents nedside

Ifølge analyseselskapet Refinitiv er det bare ni av 33 analytikere som har en kjøpsanbefaling på Tesla. 11 har holdanbefaling og de resterende 13 anbefaler å selge Tesla-aksjene.

Snittet for kursmålet i aksjen ligger på bare 710 dollar per aksje, en nedside på hele 41 prosent.

Analytikerne påpeker at Tesla fremdeles må bevise at det kan opprettholde lønnsomheten. Dette skal også være grunnen til at selskapet fremdeles ikke er notert på S&P 500.