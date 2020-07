Mercedes-Benz vil stenge og selge Smart-fabrikken

SMART?: Mercedes-Benz stenger dørene for Smart.

Foto: DCx

Mercedes-Benz har kunngjort planer om å stenge fabrikken i Hambach, Frankrike, der kjøretøyer for Smart-merket produseres, melder Autocar.

Tiltaket skal kutte kostnader og er et ledd i den elektriske produksjonsstrategien.

Anlegget i Moselle-provinsen i Frankrike, opprinnelig kjent som «Smartville», åpnet i 1997 for å bygge biler for Mercedes-merket. Ved fabrikken produseres den elektriske Smart EQ Fortwo og EQ Fortwo Cabriolet og rundt 1.600 ansatte jobber for tiden på stedet.

Tung investering

I 2018 kunngjorde Mercedes at det hadde investert 500 millioner euro i anlegget for å oppgradere det for elbilproduksjon, med planer om å bygge en kompakt Mercedes EQ-modell ved siden av Smart-linjen.

I fjor solgte imidlertidig Mercedes-Benz 50 prosent av Smart-merket til det kinesiske firmaet Geely. En del av avtalen var at de nye modellene fra Smart skulle produseres i Kina.

– Et viktig mål for oss er å sikre fremtiden for stedet. En annen betingelse: de nåværende Smart-modellene vil fortsatt bli produsert i Hambach, sa styremedlem Markus Schäfer.

Det er ikke klart om Mercedes har til hensikt å drifte anlegget før produksjonen av de nåværende Smart-modellene tar slutt, eller om det vil være en del av kontrakten for en ny kjøper.