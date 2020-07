Elon Musk med nok et salgstriks – spøken ble en realitet

CASHER INN: Elon Musk under en seremoni i anledning Tesla Model 3, som produseres på fabrikk i Kina.

CASHER INN: Elon Musk under en seremoni i anledning Tesla Model 3, som produseres på fabrikk i Kina. Foto: Bloomberg

Torsdag kom Tesla-gründer og konsernsjef, Elon Musk, med et stikk til alle som satset på at Tesla-aksjen skulle falle. Etter å ha levert sterke salgstall for andre kvartal, hoppet aksjen 8,0 prosent.

«Hvem har på seg korte shorts? Tesla vil lage fantastiske korte shorts i strålende rød sateng med gulltrim. Vi vil sende noen til Shortseller Anrichment Commission for å trøste dem gjennom disse vanskelige tider», skrev Musk og siktet til alle som satt short i aksjen.

Nå har Musk gjort spøken om til realitet. På Teslas nettsider selges nå «Tesla Short Shorts» for 69,420 dollar, et beløp Musk liker å bruke i useriøse anledninger. På Teslas nettsider kommer det frem at alle størrelsene utenom XL er utsolgt.

Selv om det hele virker som en spøk, kan det ha vært et glimrende salgstriks for de som vil plukke opp et Tesla-produkt som er «limited edition».

«Søren, hele nettsiden krasjet», skriver Musk på Twitter, noe som trolig skyldes den enorme trafikken til nettsiden.