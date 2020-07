Bank kutter ut lån til diesel- og bensinbiler

Den danske banken Mercur Andelskasse i Danmark slutter å gi lån til kunder som ønsker diesel- eller bensinbiler, melder broom.no.

– Jo mer grønt, jo billigere, lyder Mercur Andelskasses oppfordring.

– Sammen med kundene vil vi hele tiden ta ledelsen mot den mest bærekraftige utviklingen. Vårt mål er å hele tiden å presse på utviklingen. Det gjør vi nå ved å si "nei" til finansiering av nye bensin- og dieselbiler. Vi er inneforstått med at dette kanskje ikke vil bli like godt mottatt og populært hos alle og at det kan koste kunder på kort sikt. Det sier sier Charlotte Skovgaard som adm. direktør i Mercur Andelskasse, i Danmark.

Kun ny bil

Det er kun lån til nybilkjøp av enten diesel- eller bensinbil som blir nektet lån fra Mercur Andelskasse. Med en elbilandel i Danmark på kun 2,4 prosent, kan det virke som at taktikken er dristig.

– På kort sikt er det mer bærekraftig å bruke de eksisterende bilene, til livets slutt, enn det er å produsere nye, selv om de kjører på strøm. Derfor kan man fremdeles få låne penger til en brukt bensin- eller dieselbil, men bare til de mest drivstoffeffektive. Målet vårt er, på sikt, å slutte å finansiere alle fossile biler, sier Charlotte Skovgaard, i en pressemelding, melder broom.no.

Danmark har et mål om at alle nye biler i 2030 er nullutslippsbiler.