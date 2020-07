Sjefstrateg: – Tesla er en boble som snart kan sprekke

Tesla-aksjen har hoppet enorme 472,2 prosent det siste året, mens den har steget 226,8 prosent hittil i år.

Nå advarer sjefstrateg Matt Maley mot å kjøpe aksjer i Tesla, noe han omtaler som en boble.

«En aksje går kun opp 43 prosent på fem eller seks dagen etter at den har krasjet. Tesla-aksjen har mer enn doblet seg siden det store rallyet kom. Kanskje kan et selskap stige 43 prosent hvis selskapet kommer med en vaksine mot coronaviruset», forteller Maley ifølge Yahoo Finance.

Han legger også til at Tesla-aksjen er en boble, og han anbefaler investorer å ta gevinst samtidig som nye potensielle aksjonærer bør være forsiktige.

Samtidig erkjenner han at aksjen kan fortsette å stige opp til 2.000 dollar før den når toppen. Alt i alt mener sjefstrategen at aksjen er i en posisjon der den kan oppleve et kraftig fall.

Etter flere dager med nye toppnoteringer, faller Tesla-aksjen 2,6 prosent til 1.354,3 dollar onsdag.