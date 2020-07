Polestar inngår ladeavtale med Circle K Norge og Easee

– Det er viktig for oss i Polestar, og elektrifisering av bilindustrien generelt, at infrastrukturen for lading er enkel og tilgjengelig for alle, og vi gleder oss stort over dette samarbeidet, sier norgessjef for Polestar, Alexander Hørthe.

Avtalen innebærer at alle Polestar-kunder får tilbud om en sterkt rabattert ladestasjon til hjemmebruk. Laderen er designet og produsert av norske Easee, og distribueres, monteres og driftes av Circle K og deres landsdekkende nettverk av installatører.

– Mer enn tre av ti elbileier har ikke lader hjemme, ifølge ferske tall fra Elbilforeningen. Mange lader fremdeles direkte fra stikkontakt, noe som ikke er optimalt. Gjennom avtalen med Polestar tilgjengeliggjør vi effektiv og trygg hjemmelading for flere nordmenn, sier Marius Blaker Høgevold, direktør for privat lading i Circle K.

Sømløs lading

Elbilmerket Polestar eies av Volvo Car Group og Volvos morselskap Geely. De siste månedene har mange nordmenn forhåndsbestilt den siste modellen, Polestar 2. De første bilene er nå på vei til Norge.

Ifølge salgsdirektør Caspar Mariero-Klees i Easee vil de tre partene sørge for en sammensatt og sømløs kundereise fra bestilling til installasjon til lading.

– Vi har hatt lyst til å samarbeide med Polestar lenge. Vi er begge skandinaviske teknologibedrifter som ønsker å gjøre verden til et bedre sted ved å skape og innovere i stedet for å gjøre som alle andre, sier Mariero-Klees.