«Verdens mest bærekraftige bil» er ett skritt nærmere produksjon

Fisker Automotive er et lite bilselskap som blant annet er kjent for plug-in hybriden Fisker Karma, som var en av verdens første luksusbiler med hybrid drivlinje. Etter Fisker Karma har det vært mye trøbbel for selskapet, og i 2014 ble det kjøpt opp av kinesiske Wanxiang.

Etter å ha ligget med brakk rygg lenge er Fisker Automotive med grunnleggeren Henrik Fisker igjen på banen med børsplaner og en ny modell.

Fisker har planer om å få selskapet notert på New York Stock Exchange innen utgangen av året og har nylig fått i stand en avtale med Spartan Energy Acquisition, som øker egenkapitalen i selskapet med 2,9 mrd. dollar.

– I dag tok verdens første digitale bilfirma et stort skritt fremover, og vi fremmer dermed vår visjon om bærekraftige kjøretøyer, sier Fisker om avtalen.

– Vi er glade for å samarbeide med Apollo som bringer dyp bransjekompetanse, omfattende globale relasjoner og et felles engasjement for ESG, fortsetter Fisker.

Hav-SUV

Bilen som skal skaffe fremtidige inntekter for bilprodusenten er SUVen Fisker Ocean. Fisker planlegger å ha produksjonen i gang i 2022, og kaller modellen «verdens mest bærekraftige bil».

BAKENDEN: På Fisker Ocean. Foto: Fisker

Interiøret fra SUVen er laget av gjenvinnbare materialer, bilen skal utstyres med et solcellepanel på taket og få 500 kilometer rekkevidde.

Det California-baserte selskapet jobber også med å utvikle faststoff-batterier, som ryktene mener vil gjøre det mulig for fremtidige elbiler å få 800 km. rekkevidde på så lite som ett minutt.