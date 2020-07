Nytt Mercedes-beist fra AMG-divisjonen

Bilprodusenten fra Stuttgart er kjent for å levere noen vanvittige kjøremaskiner og den nyeste modellen er Mercedes-AMG GT Black Series, melder Mercedes-Benz i en pressemelding.

Fartsmonsteret kommer med tidenes kraftigste AMG V8-biturbo, som leverer 730 hestekrefter. 0-100 går unna på 3,2 sekunder. 0-200 legger du bak deg på 9 sekunder. Toppfarten, hvis du tør, når du ved 325 km/t.

Motoren er basert på den kjente AMG 4-liters V8 biturbo med tørr sumpsmøring og har et maksimalt dreiemoment på 800 Nm ved 2000 - 6000 o/min.

BAKEN: På Mercedes-AMG GT Black Series. Foto: Daimler

– Skal ikke samle støv i en garasje

Konserndirektøren for Mercedes-Benz Personbil hos Bertel O. Steen er opptatt av at bilen skal kjøres.

— Black Series-modeller er eksklusive sjeldenheter for personbiler, og viderefører en tradisjon som ble etablert i 2006. Ytelsen, utseendet og kjøredynamikken i den nye GT Black Series er uten sidestykke, men er ikke utviklet for å samle støv i samlernes garasjer. Disse modellene er svært populære i det norske markedet, og vi kan allerede bekrefte at et fåtall norske kunder vil få gleden av å oppleve dette fartsmonsteret, sier Kjetil Myhre.

For førere som ønsker å ta bilen ut på bane har frontspoileren i karbonfiber to manuelt justerbare innstillinger, Street og Race. Prisen på AMG GT Black Series forventes å være klar i løpet av 3. kvartal.

HER KAN DU RATTE RUNDT: Førermiljøet i i Mercedes-AMG GT Black Series. Foto: Daimler

GROVT: 8 sylindere i V-formasjon. Foto: Daimler