SUVen som skal redde «James Bond»-selskapet er klar

Aston Martin har slitt tungt de siste årene. Salget har rast, aksjekursen er kraftig ned og regnskapstallene har vært alt annet enn hyggelig lesning.

Lenge har det vært snakk på en SUV som skal redde selskapet og gi langt flere bilsalg og 9. juli forlot den første modellen av Aston Martin DBX samlebåndet i Wales.

– Det er et virkelig privilegium å være her i dag for å være vitne til ferdigstillelsen av den første produksjonen Aston Martin DBX, sa Keith Stanton, operativ sjef i Aston Martin.

– Dette er et historisk øyeblikk for Aston Martin og for Wales. Det er også en stor gevinst for den walisiske regjeringens «Dette får vi til»-kampanje, sa Ken Skates, minister for økonomi og transport i Nord-Wales.

HÅNDKRAFT: Aston Martin DBX er bygget for hånd i Wales. Foto: Aston Martin

Plenty med hester

Aston Martin er kjent for å lever kraftfulle biler til flere James Bond filmer og det skorter ikke på kreftene i nye DBX.

Under panseret har Mercedes-AMG levert en V8er med dobbel turbo. Det gir 550 tyske hester i den britiske SUVen og skufler DBX avgårde fra 0-100 på 4,5 sekunder. Toppfarten oppgis til å være 295 km/t.

SUVen leveres med firehjulstrekk der en 9-trinns girkasse fordeler kreftene ut til hvert hjul. Prisen settes til 158.000 pund i hjemmemarkedet Storbritannia, som mest sannsynlig vil gi en norsk pris på over 3 millioner etter avgifter.

IKKE NOE TULL: Skal det bli luksus må det gjøres for hånd. Foto: Aston Martin

Doble salgstall

I fjor leverte det britiske luksusmerket omtrent 6.500 biler totalt, men med den nye modellen vil selskapet doble det tallet.

Produksjonsmålet for DBX ligger på 4.000 biler årlig og kapasiteten kan økes hvis det er ønskelig. Aston Martin melder om at det har 2.000 bestillinger inne allerede.

De første leveransene av DBX til kundene starter senere denne måneden, som planlagt.