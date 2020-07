Ny italiensk luksus-hybrid er skreddersydd for norske avgifter

Modellene fra den italienske bilprodusenten Maserati er et ytterst sjeldent syn på norske veier. I 2013 lanserte produsenten fra Modena den tredje generasjonen av Ghibli, men den ble ingen volumfavoritt i Norge, naturlig nok.

PROFIL: Maserati Ghibli Hybrid med nye blå bremsecalipere. Foto: Maserati

Maserati har nå tatt grep for å henge med i tiden og lanserer en splitter ny modell av Ghibli med et mildhybridsystem. Den tradisjonelle bensinmotoren, som nå vil ha fire sylindere, får hjelp av et 48-volts batteri, noe som fører til lavere utslipp enn før. Systemet minner om det Audi har lansert på flere av sine nye modeller, blant annet i nye A6.

Det liker den norske stat og man kan nok forvente at prisene på en ny Maserati Ghibli vil falle betraktelig sammenlignet med dagens startpris på 1.129.000 kroner.

BAKEN: Fire rør i hekken på Ghibli. Foto: Maserati

Første i historien

Nye Ghibli blir den første hybrid-varianten fra Maserati noen gang og vil komme som GranTurismo og GranCabrio i 2021.

I tillegg vil den nye modellen veie 80 kilo mindre enn dagens diesel-variant og stille med 330 hestekrefter. Det sender den italienske kjøremaskinen fra 0-100 på 5,7 sekunder. Toppfarten når du ved 255 km/t.

Samtlige modeller vil også komme et splitter nytt infotainment-system og ny multimedia-skjerm.