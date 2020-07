Krisesalg for Renault

Den franske bilprodusenten opplevde at salget av deres biler falt med hele 34,9 prosent i første halvår. Coronapandemien har gjort at bilsalget har gått tregere. Totalt sett har bilsalget falt med 28,3 prosent i første halvår, ifølge Financial Times. Til sammenlignet falt salget med 12 prosent for Porsche i første halvår.

Renault solgte 1,26 millioner biler i første halvåret. I Europa var salget ned 41,8 prosent. I India gikk salget ned med 49,4 prosent for Renault, mens det i Brasil sank med 39 prosent.

På den lystige siden gikk salget av den elektriske Zoe-modellen opp med 50 prosent i første halvår.

Renault eies 15 prosent av den franske regjeringen.