Nikola smalt ned 18 prosent

Nikola-aksjen falt 7,0 prosent til 48,84 dollar på Nasdaq fredag. Og aksjen dundret ned ytterligere 18 prosent i etterhandelen.

Mandag var aksjen i bilselskapet ned 13 prosent til 42,50 dollar i tidlig førhandel. Utover dagen gikk det bare en vei og mandag ettermiddag var aksejn ned over 20 prosent til 38,75 dollar. Aksjen har med det også falt 51,4 prosent fra all-time high 9. juni.

Stort aksjesalg

Fallet kommer i kjølvannet av Marketwatch fredag meldte at selskapet varslet et aksjesalg relatert til warrents.

Nikola-prospektet (S-1) som ble registrert hos SEC 17. juli viser at det skal selges knappe 250 millioner aksjer, mens utestående antall aksjer pr. 3. juni var knappe 361 millioner. Nikola vil ikke få noe penger fra aksjesalget.

Den foreslåtte aksjekursen i aksjesalget er satt til maksimum 52,28 dollar, som er snittet fra 14. juli. På side 124 i prospektet er det en liste over de som selger.

Ble advart

Analytikere hos J.P. Morgan advarte i forrige uke om et forestående fall, etter at aksjer fra fusjonen med SPAC-selskapet VectoIQ Acquisition, for å komme raskt på børs, ville komme i markedet.

Etter mandagens fall i førhandelen er Nikola-aksjen opp knappe 15 prosent siden aksjen sluttet på 33,75 dollar den første dagen som NKLA på Nasdaq 4. juni.

Underskudd på underskudd

Av prospektet fremgår det også at Nikola hadde et underskudd i 2019 på 88,7 millioner dollar og at selskapet har tapt 188,5 millioner dollar fra starten og frem til 31. desember 2019.

Selskapet skriver i prospektet også at det vil tape penger i hvert eneste kvartal frem til det begynner å levere et betydelig antall lastebiler.

Vår potensielle lønnsomhet er avhengig av at selskapet lykkes med utviklingen, en vellykket lansering og at våre lastebiler og hydrogenstasjoner blir godt mottatt, men det kan hende at det ikke skjer, skriver selskapet i prospektet.

Trenger mer penger om et år

Det understrekes at dette vil være svært kapitalkrevende, og at selskapet må ha kontroll på kostnadene i forbindelse med design, produksjon, marked, salg, distribusjon og service. Uten det vil marginer, lønnsomhet og utsiktene for selskapet bli kraftig påvirket.

Selskapet venter at det har tilstrekkelig med kapital for den planlagte virksomheten de kommende 12 til 18 månedene, men at det vil være nødvendig med mer penger for å kunne skalere opp produksjonen og rulle ut hydrogenstasjonene.

Nytt Tesla?

Noen mener at Nikola er bilselskapet, som med sin hydrogen-tilnærming, på sikt kanskje kan ta opp konkurransen med Tesla.

Det er imidlertid ikke ventet at selskapet vil starte å levere biler i volum før tidligst en gang neste år. For Nikola Tre BEV sies det i løpet av 2021 og for Nikola Two FCEV er det ikke snakk om før i 2023.

Men det kan også ta lengre tid før selskaper slutter å tape penger, fremgår det av prospektet. Og selskapet kan ikke garantere at det vil bli en kommersiell suksess.