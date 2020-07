Britisk luksus-SUV i ny drakt

Bentleys SUV Bentayga så dagens lys for første gang i 2015 og satte på mange måter standarden når det kom til store, høyreiste luksus-biler.

Nå har bilmerket fra Crewe i Storbritannia, som er underlagt Volkswagen-gruppen, børstet støv av modellen og gjort kosmetiske endringer både utenpå og inni. I tillegg kommer den med helt ny teknologi.

NYE BAKLYKTER: Bentley har gjort endringer i hekken, blant annet med nytt design på baklyktene. Foto: Bentley

Bentley opplyser at det har kommet med et helt nytt setedesign til Bentayga, samt at benplassen i baksetet har økt. Infotainment-systemet på 10,9 tommer er av siste generasjon og det er muligheter for både Apple CarPlay og Android Auto.

MEGET EKSKLUSIVT: Interiøret preges av håndsøm og kvalitetsskinn. Foto: Bentley

V8-modellen er først ute med oppgraderingene og blir tilgjengelig i ny drakt fra august. Den vil leveres med 8 sylindere i v-form, og være på 4 liter, som gir 550 hestekrefter. Oppdaterte priser kommer også i august.

Bentley har så langt solgt 20 eksemplarer av bilen, og den mest populære modellen med hybrid drivlinje vil komme i ny variant sommeren 2021.