Nå kommer Skodas elektriske SUV

1. september lanseres Skodas nye helektriske SUV Enyaq i Praha. Da åpnes det også for bestilling av bilen i Norge, melder Skoda Norge i en pressemelding onsdag.

Konseptbilen Vision iV ble vist frem på bilmessen i Genève for en stund tilbake og flere tusen nordmenn satte seg umiddelbart på liste for å kjøpe bilen.

– Lanseringen av Enyaq representerer en milepæl for Skoda. Det at verdenspremierer legges til Praha og i forbindelse med 125-årsjubileet er en tydelig indikator på hvilken betydning denne bilen har, og i hvilken retning Skoda beveger seg, sier Thomas Meiner, direktør for Skoda Norge i Harald A. Møller.



Åpner for salg

Samme dag som den nye modellen lanseres åpner også bestillingslistene i Norge.

Ordningen blir slik at kundene får bestille bilen i henhold til kønummeret sitt. Kø-nummeret gir kundene en fordel med tanke på når de får bestille bilen, men leveringstiden kan variere og avgjøres som alltid av utstyrsnivå, farge og interiørvalg, batteripakke og annet tilvalgsutstyr.

Det betyr at selv om man bestiller bilen først, så betyr det ikke nødvendigvis at man får den først.

– Vi ønsker å være tydelige her. Kø-nummeret ditt gir deg et fortrinn med tanke på når du får bestille bilen, ikke med tanke på når den leveres. Har du et lavt kønummer, er allikevel sjansen stor for at du får bilen tidlig, sier Meiner.