Tesla nærmer seg viktig milepæl

Teslas markedsverdi har skutt i været med et hopp på 492,1 prosent det siste året, og 274,9 prosent hittil i år. Det har ført til at selskapet er 12. størst i USA, rett over storbanken JPMorgan.

Selskapet nærmer seg notering på S&P 500, som er en samling av de 500 største selskapene på Wall Street. For å få plass på børsen, må tallene for andre kvartal, som kommer i kveld være på plass.

Kan komme et steg nærmere

Hvis Elon Musk og Tesla legger frem et positivt ikke-justert resultat for kvartalet, vil Tesla oppfylle et stort krav om å bli en del av S&P 500.

Selv om det er et krav å levere et positivt resultat i fire kvartaler på rad, er det ikke garantert å få en plass. Senior indeksanalytiker Howard Silverblatt peker på at selskapene også må passe inn i algoritmen, representere markedet, ha likviditet og størrelse.

I tillegg må selskaper ha en markedsverdi over 150 milliarder dollar i seks måneder. Selv om Tesla har en markedsverdi på 290,1 milliarder dollar i skrivende stund, skyldes det et nylig rally. Dette kravet er dermed ikke oppfylt, siden Tesla hadde en markedsverdi under 150 dollar for seks måneder siden.

Elbilprodusenten må også få et driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 3 milliarder dollar, eller en omsetning på over 35 milliarder dollar i året. Ingen av disse målene er oppfylt.

Analytiker advarer

Tesla kommer med tallene etter at Wall Street stenger. Refinitiv-konsensus viser at analytikerne forventer en omsetning på 5,23 milliarder dollar, og et resultat på minus 0,11 dollar pr. aksje.

«Vi er forsiktige inn i kvartalet gitt nylig rally i aksjen. Det er en sjanse for at Tesla ikke oppnår ikke-justert lønnsomhet, noe vi tror vil være en betydelig negativ katalysator gitt dagens høye forventninger», skriver analytiker i Baird Ben Kallo, ifølge CNBC.

Han anbefaler kunder å selge aksjer før tallene, ettersom de kan skuffe stort.