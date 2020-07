Tesla i pluss for fjerde kvartal på rad – tjente 104 millioner dollar

Investorer hadde store forhåpninger til Teslas tall for andre kvartal, som ble publisert etter at Wall Street stengte onsdag.

Tesla har lenge hatt et ønske om å bli en del av S&P 500, men kravet om å levere et positivt ikke-justert resultat i fire kvartaler på rad, har vist seg å være vanskelig.

Siden elbilprodusenten hadde levert et positivt resultat de tre forrige kvartalene, kunne et positivt resultat bety at Tesla kom nærmere drømmen.

Det gikk veien og Tesla skuffet inn et overskudd på 104 millioner dollar, tilsvarende 2,18 dollar pr. aksje. Det var bedre enn fjorårets minus 2,31 dollar pr. aksje og analytikernes forventning på 0,03 dollar pr. aksje.

«Overskuddet økte kraftig på grunn av grunnleggende forbedringer av driften», skriver selskapet i rapporten.

Et positivt resultat vil si at Tesla oppfyller kravene om å bli notert på S&P 500.

Tesla omsatte for 6,04 milliarder dollar i andre kvartal, mens inntektene endte på 5,17 milliarder dollar i tilsvarende periode året før. Det betyr at inntektene steg med 16,8 prosent. Analytikerne hadde på forhånd ventet en omsetning på 5,37 milliarder dollar, ifølge Refinitiv-konsensus.

Færre leveranser

Selskapet leverte 90.891 biler i andre kvartal. I tilsvarende periode året før var leveransen på 95.356 biler, noe som tilsvarer et fall på 4,7 prosent. På forhånd ventet analytikerne leveranser av rundt 83.000 biler.

I rapporten skriver Tesla at etterspørselen er høy i Kina etter at det kuttet prisene. Spesielt Model 3 har fått en sterk mottagelse, og konkurrerer mot mellomstore premium-sedaner, som BMW 3-serien og Mercedes C-klasse, hevder Tesla.

På fabrikken i Shanghai er produksjonskapasiteten på 200.000 biler i året, mens på fabrikken i Freemont skal kapasiteten økes fra 400.000 til 500.000 biler innen utgangen av året.

Teslas markedsverdi har skutt i været med et hopp på nær 500 prosent det siste året, og omtrent 275 prosent hittil i år. Det har ført til at selskapet er 12. størst i USA, rett over storbanken JPMorgan.

Aksjen sendes opp over 6 prosent i etterhandelen, etter at den stengte opp 1,5 prosent onsdag.