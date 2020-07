Amerikansk arbeidshest gjør comeback

Sportsutgaven kommer i fem ulike varianter og i samtlige utgaver får du fem seter, større bagasjerom og selvfølgelig firehjulstrekk som standard. I tillegg er modellen utstyrt med det Ford kaller et G.O.A.T-system, som står for «Goes Over Any Type of Terrain». Her kan du med andre ord herje fritt på enhver skogsbilvei.