Tesla kom med tallene for andre kvartal onsdag kveld og de viste en inntjening på 104 millioner dollar. Selskapet har dermed levert en positiv bunnlinje i fire kvartaler på rad.

Til tross for sterke tall, og at selskapet leverte langt flere biler enn forventet i 2. kvartal, heller Elon Musk kaldt vann i årene på de som tror at Tesla skal bli superprofitable, melder MarketWatch.

– Vi må åpenbart ikke gå konkurs, men vi prøver heller ikke å bli superprofitable, sier Musk i en konferansesamtale i forbindelse med kvartalstallene.

– Jeg tror bare at vi trenger å være litt profitable, maksimere veksten og lage biler på en mest mulig kostnadseffektiv måte, følger han opp med.

Selvkjørende biler er essensielt

Tesla har lenge jobbet hardt med selvkjørende biler og brukt mye penger på å utvikle teknologi som gjør at bilen kan kjøre selv. Blant annet har de puttet autopilot-teknologi i både Model S og Model X.

Musk legger ingenting imellom når han omtaler hvor viktig selvkjørende biler kommer til å bli fremover.

– Fullstendig selvkjørende biler er definitivt den største og viktigste muligheten på kort sikt, sier Musk.



Tesla-sjefen bekrefter også at det vil komme store oppgraderinger til det nåværende autopilot-systemet senere i år.