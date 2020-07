Analytiker advarer mot Tesla – spår kollaps på over 80 prosent

Selv om Tesla la frem et resultat som overgikk analytikernes forventning onsdag kveld, er analytiker i Barclays Brian Johnson pessimistisk. Johnson satte et kursmål på 300 dollar på aksjen i februar, men flytter seg ikke etter nylig rally i aksjen.

Skeptisk til Elon Musk

Han tror ikke aksjen vil falle til kursmålet hans i år, men i et lenger perspektiv mener han at Tesla vil falle til 300 dollar.

Analytikeren er blant annet skeptisk til Teslas mål om å levere 500.000 biler i 2020, og viser til totale leveranser på 179.387 biler i første halvår.

«Elon Musk sa at en halv million biler fortsatt var målet, men målet mitt er å fullføre et maraton på under tre timer, og jeg tror ikke jeg kommer dit», forteller Johnson

Et steg nærmere viktig milepæl

Tesla skuffet inn et overskudd på 104 millioner dollar, tilsvarende 2,18 dollar pr. aksje. Det var mye bedre enn fjorårets minus 2,31 dollar pr. aksje og analytikernes forventning på 0,03 dollar pr. aksje.



Det betyr at Tesla nå oppfyller en av kravene om å bli notert på S&P 500. Nå gjenstår det for Tesla å ha en markedsverdi over 150 milliarder dollar i seks måneder. Markedsverdien er pr. dags dato på 290,9 milliarder dollar.

I tillegg må elbilprodusenten oppnå et driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 3 milliarder dollar, eller en omsetning på over 35 milliarder dollar i året. Her ligger også Tesla under kravene.

Spår lavere vekst

«På et eller annet tidspunkt tenker vi at veksten kan bremse, noe som kan nærme seg i andre halvår eller fjerde kvartal, når det blir klart at Model Y kan kannibalisere salget av Model 3, og når vi ser hvor stor etterspørselen etter Model 3 egentlig er», argumenterer Johnson.

Han forklarer videre at verdsettelsen på 300 dollar pr. aksje er basert på selskapet som en bilprodusent. Likevel mener han at markedet vil bli enig med han etterhvert.

I førhandelen stiger Tesla-aksjen 5,5 prosent til 1.680,0 dollar. Det vil si at Johnson spår en kollaps på 82,1 prosent i aksjen.