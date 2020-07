Daimler blør penger

Daimler rapporterer om et tap på 1.906 millioner euro i andre kvartal. Tapene hoper seg dermed opp for den tyske bilprodusenten, som har Mercedes-Benz og Smart i porteføljen, ettersom selskapet i samme periode i fjor noterte et tap på 1.242 millioner euro.

Inntektene er også kraftig redusert i forhold til i fjor og endte på 30,2 milliarder euro, mot 42,7 milliarder euro.

Daimler melder om en salgsnedgang på hele 34 prosent til 541.800 person- og nyttekjøretøy. Driftsinntektene endte på minus 1.682 millioner euro for kvartalet, mot minus 1.558 millioner euro i fjor.

Solid kontantstrøm

Selv om resultatet ikke var mye å juble over, så rapporterer Daimler om positiv industriell kontantstrøm og at den industrielle likviditet er solid sammenlignet med årets første kvartal.

– Vi har måtte tåle et utfordrende kvartal. Den solide likviditeten i selskapet er et bevis på effektiv kostnadskontroll og kontantstyring. Vi ser også de første tegnene til salgsvekst, spesielt etter Mercedes-Benz personbiler, sier Ola Källenius, styreleder i Daimler og Mercedes-Benz.

– Vi opprettholder samtidig vårt strategiske mål om å lede an innen elektrifisering og digitalisering, la han til.