Ford sikrer lånegaranti på nærmere 6 milliarder kroner

Den britiske regjeringen har gitt Ford en lånegaranti på 500 millioner pund for å øke eksporten, investeringene mot elektriske biler og for å beskytte britiske jobber, melder Autocar fredag.

Storbritannias eksportkredittbyrå, UK Export Finance, står for garantien som dekker 80 prosent av lånet. Byrået supplerer også et annet lån på 625 millioner pund fra ulike forretningsbanker til Ford of Britain.

– Denne avtalen setter Storbritannia helt øverst i Fords planer om å utvide eksportvirksomheten, redusere utslippene og støtte produksjonsjobber, sier Liz Truss, handelsminister i Storbritannia.

Avgjørende i industrien

– En bilindustri i vekst er avgjørende for suksessen til den britiske økonomien og vil gi velstand og sikkerhet til ulike produsenter over hele landet, sier Truss.

Ford of Britain er en av Storbritannias største eksportører og eksporterer rundt 85 prosent av motorene og 100 av girkassene det bygger til mer enn 15 land på seks kontinenter.

Nylig avsluttet selskapet driften ved Bridgend-fabrikken i Sør-Wales, som medførte at 1.700 arbeidsplasser gikk tapt.