– Tesla-aksjen vil lande på mars før SpaceX

Tesla knuste forventningene i andre kvartal og skuffet inn et overskudd på 104 millioner dollar, tilsvarende 2,18 dollar pr. aksje. Det var bedre enn fjorårets minus 2,31 dollar pr. aksje og analytikernes forventning på 0,03 dollar pr. aksje.

Lite imponert analytiker

Ikke alle er imponert over Tesla-aksjen, til tross et rally på 261,7 prosent i år. Analytiker i Barclays Brian Johnson satte et kursmål på 300 dollar på aksjen i februar, men flytter seg ikke til tross for rally i aksjen. Han argumenterer for at Tesla ikke vil innfri målet om å levere 500.000 biler i år.

Grunnlegger av S3 Partners Bob Sloan deler ikke samme syn som analytikeren, som fokuserer på de fundamentale forholdene. I likhet med Elon Musk er Sloan skeptisk til de som shorter Tesla-aksjen. Han viser til at shorterne har gått på en ordentlig smell etter rallyet.

Sammenligner Elon Musk med Iron Man

– Elon Musk er den moderne Tony Stark (Iron Man). Han lager tak, raketter og biler. Folk tviler på hva han får til, men han innfrir stadig, sier Sloan.

Selv om han tror folk vil være short i aksjen over en lenger periode, peker han på at det er en perfekt shortskvis-kandidat.

Sloan viser til at over 20 milliarder dollar satser på kursfall i Tesla, hvorav han mener 10 milliarder dollar er i derivater. Det betyr at omtrent 10 milliarder dollar er short i aksjen.

– Vi tror at kombinasjonen av retailinvestorer som bare elsker Tesla og ikke har noe imot at aksjen utgjør 25 prosent av porteføljen, shortskvis og noteringen på S&P 500 vil gjøre at aksjen lander på mars før SpaceX.