Tesla saksøker elektrisk konkurrent

ELEKTRISK: Rivian er et amerikansk bilmerke. Her ved pickupen R1T. Foto: Trivian

Tesla saksøker den elektriske rivalen Rivian og hevder at selskapet har innhentet handelshemmeligheter og konfidensiell informasjon fra nylig rekrutterte ansatte, melder Autocar.

I en klage til Superior Curt of California mener Tesla at Rivian rekrutterer tungt fra deres selskap og at det oppfordrer nye ansatte til å ta med seg informasjon som kan gi Rivian et konkurransefortrinn.

Begge selskapene har hovedbase i San Jose-regionen i California. Rivian har til gode å ha noen modell på veien enda, men selskapet blir sett på som en kommende Tesla-rival.

Verdsatt

Tidligere i juli oppnådde Rivian en verdsettelse på omtrent 6 milliarder dollar. På samme tid bikket Tesla grensen til å bli verdens mest verdifulle bilprodusent i markedsverdi med en verdi på 165 milliarder pund.

Rivian nekter på sin side for anklagene fra Tesla og sier i en uttalelse til Bloomberg at «de har ikke, og vil ikke, introdusere tidligere arbeidsgiveres immaterielle eiendeler i Rivian-systemet».

Rivians to foreløpige modeller, R1T- og R1S, er helektriske og har firehjulstrekk. De forventes å komme i produksjon i midten av 2021, og Rivian oppgir inntil 643 kilometers rekkevidde.