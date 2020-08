Nissan-aksjen stuper etter skrekkelig oppdatering

Den japanske bilprodusenten faller 10,13 prosent til 369 japanske yen, drøyt 32 kroner.

Det skjer etter at Nissan la frem et tap på 285,6 milliarder yen for regnskapsåret som slutter 31. mars. Totalt falt omsetningen med 50,5 prosent til 1.174,2 milliarder yen.

Tidligere i juli rapporterte bilprodusenten at salget i USA gikk ned med 68 prosent i andre kvartal. Det globale salget gikk ned med 47,7 prosent til 643.000 biler.

Bilselskapet sliter tungt økonomisk. Nissan har redusert antall ansatte og stengt fabrikker blant annet.