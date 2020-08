Toyota skal ha elbilens «hellige gral» klar i 2025

Toyota har valgt å fokusere på hybrid- og hydrogenbrenselcellekjøretøy i sin portefølje og fokusert lite på helelktriske biler. Det betyr likevel ikke at den japanske bilprodusenten ligger på latsiden når det kommer til utvikling av batteriteknologi.

Faststoffbatterier blir av en samlet bilbransje sett på som «den hellige gral». Denne typen batterier har vesentlig større tetthet enn dagens litium-ion-batterier, og kan dermed vare lengre og lades vesentlig raskere.

Toyota har satset tungt på å utvikle faststoffbatterier og skulle egentlig vise frem en fungerende prototype av batteriet under OL i Tokyo i 2020, som ble avlyst på grunn av coronaviruset, ifølge Caranddriver.com.

Vil vise frem

Selskapet er fortsatt ivrig på å vise frem hva det har fått til og Keji Kaita, konserndirektør i Toyotas drivlinjeselskap, uttalte nylig i et intervju med Automotive News at selskapet har en fungerende prototype.

Det er likevel ikke bare fryd og gammen. En stor hake ved faststoffbatterier er at de foreløpig har veldig kort levetid og kan svikte etter gjentakende lading.

«For å motvirke begrensningene ser vi på hvordan vi kan justere anoden eller andre materialer. Vi prøver hard å redusere ulempene», sier Kaita i intervjuet.

Bilprodusenten, sammen med partneren Panasonic, fokuserer på en svovelbasert elektrolytt som sies å gi mulighet for en mer effektiv ioneforflytning mellom elektrodene. Fortsatt må Toyota finne ut hvordan man lager en elektrolytt som ikke vil bli deformert ved å bare lade og tømme batteriet, som fører til pakksvikt.

Kaita bemerker at Toyotas gjennombrudd på dette området kan komme fra nye materialer eller et nytt design. Svovel kan dermed ende opp med å ikke være løsningen Toyota ser etter på sikt.

Fortsatt sier Toyota at begrenset produksjon er i rute for 2025. Faststoffbatteriene vil være dyre, men hvis de og Panasonic finner ut hvordan man masseproduserer batteriene, vil det være et lang steg fremover for batteridrevne biler og elektronikk generelt.