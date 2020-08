General Motors med negativt resultat, men likviditetsbeholdningen viser ingen svakhet

Bilprodusenten General Motors, som blant annet eier varemerkene Chevrolet og Cadillac, kom med sine tall for andre kvartal før Wall Street åpner onsdag.

Solgte færre biler

Inntektene beløp seg til 16,78 milliarder dollar i kvartalet, mot 32,43 milliarder dollar i andre kvartal året før.

Selskapet solgte 1,47 millioner biler globalt, mot 1,94 millioner biler året før. Det tilsvarer en nedgang på omtrent 24,2 prosent. Det er Chevrolets truck som selger best i USA, mens Wuling selger best i Asia. Selskapet solgte ingen biler i Europa.

General Motors tapte 806 millioner dollar i andre kvartal, tilsvarende 0,56 dollar pr. aksje. Til sammenligning endte resultatet på 2.381 millioner dollar i pluss året før, tilsvarende 1,66 dollar pr. aksje.

Solid likviditet

«Vi har en historikk der vi har vært ute med å ta raske og strategiske beslutninger for å sikre vår langsiktige suksess for fordel av alle våre interessenter. Vi vil fortsette å drive den nødvendige endringen i hele selskapet for å muliggjøre vekst når vi forbereder oss på å levere en verden med null krasj, null utslipp og null overbelastning», sier konsernsjef Mary Barra.

Selskapet hadde 30,60 milliarder dollar i likviditet ved utgangen av kvartalet mens markedsverdien er på 37,68 milliarder dollar.

Aksjen stiger 4,3 prosent til 27,5 dollar i førhandelen på Wall Street, mens den er ned 28,6 prosent hittil i år.