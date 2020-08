Milliardsmell for Renault

Renault Group (Renault, Dacia, Lada og Alpine) hadde inntekter på 18,5 milliarder euro i første halvår, solid ned fra 28,1 milliarder i fjor.

Frem til juni i år hadde Renault solgt 1,26 millioner kjøretøy, en nedgang på 34,9 prosent fra fjorårets 1,93 millioner. Coronakrisen gjorde at bilsalget fikk slite ordentlig i våres. Flest biler ble solgt i Frankrike (243.000 drøyt) og Russland (192.200 drøyt).

Resultat etter skatt falt fra 1,1 milliarder euro i pluss i fjor, til minus 7,4 milliarder euro i første halvår dette året. Resultat pr. aksje gikk fra pluss 3,57 euro i fjor til minus 26,91 euro i år.

Renault skriver videre at det ikke klarer å gi noen god guiding for resten av året grunnet coronakrisen som skaper usikkerhet. Renault kunngjør at de har som mål å spare 600 millioner kroner i løpet av året.