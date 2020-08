– Første halvår av 2020 var en av de mest utfordrende i selskapets historie på grunn av covid-19-pandemien, sier finansdirektør Frank Witter i en kommentar.

Volkswagen leverte en omsetning på 41,08 milliarder euro i andre kvartal, ifølge selskapets kvartalsrapport.

Til sammenligning leverte den tyske bilgiganten en omsetning på 65,19 milliarder euro i andre kvartal i 2019. Det tilsvarer en nedgang på 37 prosent.

Driftsresultatet kollapset til minus 2,4 milliarder euro i samme periode, ned fra et positivt resultat på 5,1 milliarder euro foregående år.

Resultat etter skatt kom inn på minus 1,54 milliarder euro, ned fra et overskudd på 4,12 milliarder i andre kvartal foregående år. Pr. aksje endte resultatet på minus 3,23 euro, ned fra et overskudd på 7,91 euro i samme periode.

Volkswagen (Mill. euro) 2. kv./20 2. kv./19 Driftsinntekter 41.076 65.185 Driftsresultat -2.394 5.130 Resultat før skatt -2.934 5.486 Resultat etter skatt -1.536 4.115



Hardt rammet

Volkswagen, som eier kjente bilmerker som Lamborghini, Porche, Bentley, Skoda og Audi, var i mars nødt til å stenge produksjonsanlegg over hele verden i flere uker som svar på coronapandemien.

Selskapet opplevde en kraftig nedgang i salg av biler hos de fleste av bilmerkene. Blant annet falt inntektene fra Volkswagen-biler med 35 prosent fra første halvår av 2019 til første halvår av 2020, mens inntektene fra Audi-biler falt med 29 prosent. Blant Volkswagens merker gjorde Bentley det best, som opplevde en svak økning i salgsinntekter.

– Vi innførte omfattende tiltak for å redusere kostnader og sikre likviditet tidlig, noe som til en viss grad gjorde det mulig for oss å begrense effekten av pandemien på vår virksomhet, forklarer Witter.

Selskapet kunngjorde også at de planlegger å kutte i utbyttet for regnskapsåret 2019 til 4,80 euro pr. aksje, som vil kunngjøres på generalforsamlingen 30. september. Tidligere har det blitt annonsert at bilgiganten skulle betale 6,50 euro pr. aksje.

– Takket være den store laginnsatsen har vi gradvis kunnet øke virksomheten i konsernet og frem til nå har vi klart å navigere gjennom denne enestående krisen, sier Witter.

Selskapet meddeler at de er optimistiske til andre halvår av 2020 og forventer overskudd for året samlet.

Hittil i år har Volkswagen-aksjen stupt mer enn 20 prosent, mens den er ned 5 prosent de siste tre månedene.