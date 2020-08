Honda og Subaru følger ikke i dragsuget etter Mitsubishi

SKAL SNU: Honda har nylig lansert sin elektriske Honda-e, og har en plan for å elektrifisere hele porteføljen for å snu den negative trenden i Europa.

SKAL SNU: Honda har nylig lansert sin elektriske Honda-e, og har en plan for å elektrifisere hele porteføljen for å snu den negative trenden i Europa. Foto: Honda

– Vi står godt rustet til å takle utfordringene i Norge og Europa, hevder landssjef for Honda i Norge, Mikael Larsen.

Det sier han til tross for at Honda-salget i Europa har falt i en årrekke og er ytterligere halvert så langt i år.

I Norge er situasjonen enda verre, både over tid og ikke minst i år. Et årlig salg på over 5.000 biler for 12 år siden ble til til 844 biler i fjor. En ytterligere nedgang på hele 67,5 prosent til beskjedne 177 biler så langt i år, vitner om utfordringene de står overfor.

Elektrifisering

– Honda presenterte allerede i fjor en langsiktig strategi for Europa med elektrifisering av hele porteføljen og lansering av en rekke nye modeller, både for å takle de stadig strengere utslippskravene og for å øke salget. Honda har konkludert med at Europa er et viktig marked dersom de skal klare seg globalt, konstaterer Larsen.

OPTIMIST: Landssjef Mikael Larsen i Honda Motor Norge forsikrer at Honda vil satse og skal lykkes både i Norge og Europa. Foto: Honda

Det har ikke Mitsubishi, som i forrige uke varslet at de ikke vil lansere nye modeller i Europa. Det skyldes en dramatisk nedgang i salget globalt og i Europa, med store underskudd og stengning av en rekke fabrikker over hele verden.

Honda har også stengt fabrikker i Tyrkia og England og overført produksjonen til Japan og Kina, men det er ifølge Larsen for å møte fremtiden.

– Det er trist med Mitsubishi, men de har lenge klart seg med kun én viktig bil i porteføljen. Først den lille elbilen i-MiEV og så Outlander PHEV. Det kreves en annen strategi for å lykkes, påpeker Mikael Larsen.

Utsettelser

Den strategien forsøker også Fiat Chrysler Automobiles (FCA) å gjennomføre, for sine merker Fiat, Alfa Romeo og Jeep, hvor sistnevnte har hatt en positivt utvikling i Europa, men negativ i Norge. For Fiat og Alfa Romeo ser alt imidlertid negativt ut, men de gir seg ikke på hjemmebane i Europa.

Landssjef Frank Bauge i FCA i Norge sa til Finansavisen i mai at coronapandemien satte en stopper for lanseringen av en rekke elektrifiserte modeller fra alle de tre merkene. Nå er imidlertid produksjonen i gang igjen, og selskapet satser for fullt, til tross for en nedtur i Europa de seneste ti årene.

Tidligere har også Chevrolet kastet inn håndkleet i Europa, mens Saab gikk konkurs. Ingen av disse tingene kommer Subaru ifølge daglig leder Thorbjørn Lie til å gjøre, selv om de har opplevd en nedtur de seneste ti årene.

Hemmelighetsfull

– Subaru skal være i Europa, som er et viktig marked for merket, og vi vokser i mange andre verdensdeler. Vi takler dagens utslippskrav og kommer til å takle de fremtidige og strengere kravene når de kommer også. Blant annet gjennom lanseringen av nye modeller, sier han, uten å spesifisere hvilke dette er eller hvilke drivlinjer de vil få.

LEDNINGSFRITT: Daglig leder Thorbjørn Lie i Subaru Norge selger foreløpig firehjulstrekkere uten ledning til trofaste og lojale kunder. Foto: Subaru

Enkelte milde hybridmodeller er imidlertid allerede lansert, og det ligger i kortene at plugg-inn-hybrid og rene elektriske modeller vil dukke opp.

Vi har mange trofaste og lojale Subaru-kunder som setter pris på firehjulstrekk, samtidig som ikke alle vil ha biler med ledning Thorbjørn Lie, Subaru Norge

– Foreløpig vil vi imidlertid levere biler som vi har gjort, med en liten vekst i år. Vi har mange trofaste og lojale Subaru-kunder som setter pris på firehjulstrekk, samtidig som ikke alle vil ha biler med ledning, legger han til.

Motstrøms

For de koreanske merkene Hyundai og Kia peker de fleste pilene i Europa oppover.

De japanske merkene Mazda og Nissan har også tall de kan leve med, selv om de begge har halvert salget i Europa under coronapandemien, til beskjedne 47.408 og 92.520 biler respektive.

LOJALE: Subaru Forester Hybrid har firehjulstrekk, lang rekkevidde uten ledning og flere egenskaper Subaru-kundene setter pris på. Foto: Andreas Scheel

Toyota og Lexus faller mindre, og er betydelig større, mens Suzuki selger rundt 250.000 biler årlig, slik de også gjorde for ti år siden.

Hvilke merker som eventuelt forsvinner, hvilke som blir taperne og hvilke som blir vinnerne, er uansett ikke avgjort.