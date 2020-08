Honda leverte det svakeste driftsresultatet på over 10 år

MILLIARDUNDERSKUDD: Kvartalstall for Honda.

MILLIARDUNDERSKUDD: Kvartalstall for Honda. Foto: Honda

Onsdag la bilgiganten Honda frem tallene for første kvartal (selskapet definerer første kvartal fra 1. april til 30. juni). Tallene viser et rekordsvakt kvartal for bilprodusenten.

Selskapet genererte inntekter for litt over 20 milliarder dollar, en nedgang på nesten 45 prosent fra tilsvarende periode året før.

Selskapet rapporterte et negativt driftsresultat på omtrent 113,7 milliarder yen (1,08 milliarder dollar), hvilket er det dårligste på kvartalsbasis siden første kvartal i 2009, skriver Reuters.

Totalt gikk selskapet med et underskudd på 80,0 milliarder yen (756,8 millioner dollar).

Resultat pr. aksje endte på minus 46,84 yen (0,44 dollar), ned fra positive 97,92 yen (0,93 dollar) pr. aksje fra tilsvarende periode ifjor.