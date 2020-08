Kinesisk Tesla-rival vil noteres i New York

Den kinesiske elbilprodusenten Xpeng Motors har søkt om børsnotering på New York Stock Exchange (NYSE).

Selskapet sier i første omgang at de vil selge 429.846.136 ordinære B-aksjer, ifølge Securities and Exchange Commission (SEC). Hvor mange A-aksjer som selskapet vil legge ut er ikke opplyst ennå.

Hver A-aksje gir eieren én stemme, mens en B-aksje gir eieren 10 stemmer.

Hentet 400 mill.

For knappe to uker siden henet Xpeng inn 400 millioner dollar for å klargjøre til børsnotering. Da var det Alibaba, Qatar Investment Authority (QIA) og Abu Dhabis investeringsfond Mubadala som sto for mestesparten. Ifølge CNBC investerte QIA og Mubadala 100 millioner dollar hver i den emisjonsrunden.

Børsnoteringen vil gi Xpeng Motors tilgang til ytterligere kapital, noe som kan komme godt med ettersom elbilprodusenten står overfor tøff konkurranse i Kina fra blant annet Li Auto, som nylig ble notert i USA, WM Motor og Nio.

Xpeng konkurrerer også med Tesla, som nylig har økt sin tilstedeværelse i Kina da de begynte å rulle ut sin Model 3 sedan som er produsert i Shanghai-fabrikken til kunder i Kina.

Bare to biler foreløpig

Xpeng har for tiden to biler på markedet – G3 SUV og P7 sedan. Sistnevnte er det som konkurrerer med Teslas Model 3.

Selskapet planlegger å lansere en tredje elektrisk sedan i 2021, skriver CNBC.

Xpeng Motors fikk en omsetning på 1 milliard yuan i første halvår i år – noe som var en nedgang fra 1,23 milliarder yuan samme periode i fjor. Flere er selskapets butikker ble tvunget til å stenge midlertidig som en følge av coronautbruddet.

Nettotap ble på 795,8 millioner yuan, noe som er en kraftig forbedring fra fjoråret hvor de fikk 1,92 milliarder i tap i løpet av årets seks første måneder.