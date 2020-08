Bilsalget krasjet etter bråbrems i Kina

VIL TIL EUROPA: Geely skal inn på det europeiske markedet med premiummerket sitt, Lynk & Co. Her fra en fabrikk i Ningbo i Zhejiang-provinsen.

VIL TIL EUROPA: Geely skal inn på det europeiske markedet med premiummerket sitt, Lynk & Co. Her fra en fabrikk i Ningbo i Zhejiang-provinsen. Foto: Bloomberg

Resultatet til Geely Automobile Holdings falt med 43 prosent første halvår i år. Nedturen kommer som en følge av at de kinesiske myndighetene tråkket hardt på bremsen da coronaviruset for alvor presenterte seg, skriver CNBC.

Geely, som har investeringer i både Volvo og Daimler, fikk et resultat på 2,3 milliarder yuan – tilsvarende 331,37 millioner dollar – i løpet av årets seks første måneder. Ned fra 4,01 milliarder yuan fra samme periode året før.

Omsetningen falt med 23 prosent, og endte opp på 36,82 milliarder yuan.

Notering i Stockholm?

Den kinesiske bilprodusenten sa mandag at de vil kutte salgsmålet for året med 6 prosent, til 1,32 millioner solgte eksemplarer. I fjor oppnådde selskapet et salg av 1,36 millioner biler.

I løpet av første halvår ble det solgt 530.446 biler, noe som er en nedgang på 19 prosent fra året før. Til sammenligning fikk Volkswagen et salgsfall i Kina på 17 prosent i løpet av årets seks første måneder, General Motors fikk en salgssvikt på 25 prosent, mens Toyota falt bare med 2,2 prosent.

Ifølge CNBC er det snakk om å slå den kinesiske bilprodusenten sammen med Volvo Cars, og børsnotere selskapet i Hong Kong og muligens Stockholm. Geely har i dag en markedsverdi på 21,2 milliarder dollar – noe som er mer enn både FCA og Nissan Motor.